Otomobilde saatlerce aradılar, yaramaz kedi bakın nasıl çıktı - Haberler

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Otomobilde saatlerce aradılar, yaramaz kedi bakın nasıl çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Otomobilde saatlerce aradılar, yaramaz kedi bakın nasıl çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de otomobilin motor kısmına giren Kedi, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir türlü dışarıya çıkmayan Kedi, kendi haline bırakıldıktan sonra araçtan çıkarak, bırakılan mamaları yedi.

Olay, Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle dışarıya çıkan Ferda Güzel, otomobilinin yanına geldi. Otomobilinin motor kısmından kedi sesi duyan Güzel, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, kediyi dışarıya çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, uzun süre uğraşmalarına rağmen kediyi çıkaramadı. Ekipler bölgeden ayrılırken, kedinin sıkıştığı yerden çıkması için aracın altına ve çevresine mama bırakıldı. Dışarıya çıkan yaramaz kedi, kendisi için bırakılan mamaları yedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Azmimilli Mahallesi İtfaiye Düzce kedi Yerel Haberler

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