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Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı

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Osmaniye'de durdurulan otobüsteki yolcunun valizinden 11 kilo 250 uyuşturucu madde ele geçirildi. Muhammed Ali E. tutuklandı.

Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de durdurulan otobüsteki yolcunun valizinden 11 kilo 250 uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde yolcu otobüsü ile seyahat eden bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Osmaniye şehirlerarası otobüs terminalinden çıkışında durdurulan yolcu otobüsünde hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada Muhammed Ali E.'nin ait valizin içinde 11 kilo 250 skunk maddesi ele geçirildi.

Otobüste yolcu olarak bulunan Muhammed Ali E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhammed Ali Osmaniye Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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