Eskişehirli özel çocuklar, aileleri ile Nebi Hatipoğlu'nun kültür turlarıyla Mersin'e uğurlandı

Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu tarafından hayata geçirilen Kültür Turları projesinin ikinci etabında, otizmli çocuklar ve aileleri Mersin'in tarihi güzelliklerini keşfetmek üzere yolculuk yaptı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun öncülüğünde başlatılan Kültür Turları programı, özel çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlikle devam ediyor. Projenin ikinci turu kapsamında, Eskişehir'de yaşayan otizmli çocuklar ve aileleri için Mersin gezisi düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden hareket eden grup, Mersin'e uğurlandı.

Otizmli çocukların ve ailelerinin katıldığı Kültür Turları programının ikinci etabı, Mersin'in tarihi ve kültürel yerinde görmek üzere gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı