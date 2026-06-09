Haberler

Eskişehirli özel çocuklar, aileleri ile Nebi Hatipoğlu'nun kültür turlarıyla Mersin'e uğurlandı

Eskişehirli özel çocuklar, aileleri ile Nebi Hatipoğlu'nun kültür turlarıyla Mersin'e uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun başlattığı Kültür Turları projesinin ikinci etabında otizmli çocuklar ve aileleri Mersin'in tarihi güzelliklerini keşfetmek üzere yola çıktı.

Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu tarafından hayata geçirilen Kültür Turları projesinin ikinci etabında, otizmli çocuklar ve aileleri Mersin'in tarihi güzelliklerini keşfetmek üzere yolculuk yaptı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun öncülüğünde başlatılan Kültür Turları programı, özel çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlikle devam ediyor. Projenin ikinci turu kapsamında, Eskişehir'de yaşayan otizmli çocuklar ve aileleri için Mersin gezisi düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden hareket eden grup, Mersin'e uğurlandı.

Otizmli çocukların ve ailelerinin katıldığı Kültür Turları programının ikinci etabı, Mersin'in tarihi ve kültürel yerinde görmek üzere gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı

Trump'a hayatının şoku! Gittiğine bin pişman ettiler

Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Dün geceye damga vuran paylaşım! Apar topar kaldırdı

Dün geceye damga vuran paylaşım! Apar topar kaldırdı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip