Otizm Eğitimi ve Farkındalığı İçin Önemli İş Birliği

Otizm Eğitimi ve Farkındalığı İçin Önemli İş Birliği
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Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Aslan ile otizmli bireylerin eğitimi ve aile destek çalışmaları üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Aslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, otizmli bireylerin eğitimi, öfke kontrolü ve müdahale yöntemleri, ailelere yönelik destek çalışmaları ve üniversite-konfederasyon iş birliğinde yürütülebilecek projeler masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Adem Aslan, otizmli çocukların toplumsal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için bilimsel temelli çalışmalara önem verdiklerini belirterek, "Otizmli bireyler ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak her türlü çalışmaya üniversite olarak destek vermeye hazırız" dedi.

Ziyaret sonrası konuşan Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas ise, "Hocamızın otizme olan hassas yaklaşımı, özel çocuklarımıza gösterdiği yakın ilgi ve desteği bizim için çok kıymetli. Bu iş birliğinin, otizmli bireyler için farkındalığı artıran ve somut çözümler üreten projelere dönüşmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin, otizm alanındaki bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi ve toplum genelinde farkındalık oluşturulmasına yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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