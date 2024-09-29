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Osmanlı Prensesi Sabiha Fazile İbrahim Son Yolculuğuna Uğurlandı

Osmanlı Prensesi Sabiha Fazile İbrahim Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Osmanlı hanedanının bir üyesi olan 83 yaşındaki Prenses Sabiha Fazile İbrahim, İstanbul Bebek Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törende tarihçi İlber Ortaylı ve gazeteci Murat Bardakçı gibi önemli isimler de yer aldı.

Osmanlı hanedanı mensubu 83 yaşındaki Prenses Sabiha Fazile İbrahim, İstanbul Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sultan Vahideddin'in ve son Halife Abdülmecid Efendi'nin soyundan gelen Prenses Sabiha Fazile İbrahim, geçtiğimiz Cuma sabahı İstanbul'da hayatını kaybetmişti. 83 yaşında vefat eden Osmanlı Hanedan üyesi İbrahim için öğle namazını müteakip İstanbul Bebek Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, çocukları ve yakınlarının yanı sıra tarihçi İlber Ortaylı ve gazeteci Murat Bardakçı da katıldı. Sabiha Fazile İbrahim'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından 1998'de vefat eden annesi Zehra Hanzade Sultan'ın Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabrine defnedildi.

"Anılarıyla ve tarih sayfasıyla yaşayacak"

Sabiha Fazile İbrahim'in Osmanlı ailesinin ve Mısır Hanedanı'nın 20.yüzyıldaki tarih ve filoloji alanındaki en yetkili simalarından biri olduğunu söyleyen Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Genç denecek yaşta ayrıldı aramızdan. Hareketli bir hayatı oldu, onun isteği dışında gerçekleşti aslında inzivayı ve sükuneti seven biriydi. Türkiye'ye çok sık geliyordu son zamanlarda Fransa'da yaşamasına rağmen. Anılarıyla ve tarih sayfasıyla yaşayacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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