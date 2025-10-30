Haberler

Osmanlı Mimarisinin İnsani İlişkilere Etkisi: Doç. Dr. Taş'ın Açıklamaları

Osmanlı Mimarisinin İnsani İlişkilere Etkisi: Doç. Dr. Taş'ın Açıklamaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Başkanı Doç. Dr. Abdullah Erdem Taş, Osmanlı döneminin mimari yapılarının ve insan ilişkilerine etkilerinin önemine değindi. Germiyan Sokağı'ndaki konakların mimari özellikleri ile modern yaşamın getirdiği yalnızlığın toplum üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Abdullah Erdem Taş, Germiyan Sokağı'nda yaptığı değerlendirmede, Osmanlı döneminin mimari özelliklerinden modern yaşamın insan ilişkilerine etkisine kadar önemli açıklamalarda bulundu.

19. yüzyıldan kalan Germiyan Sokağı'nın Osmanlı sivil mimarisinin güzel örneklerini barındırdığını belirten Doç. Dr. Taş, o dönemde tüccar sınıfının ekonomik olarak güçlenmesiyle birlikte bu tür konakların inşa edildiğini söyledi. Erdemtaş, "Bu sokakta yer alan konaklar dönemin mimari özelliklerini yansıtıyor. Osmanlı klasik mimarisinde sokaklar genellikle dardır, ferahlık ise yapıların iç bahçelerinde ve arka kısımlarında sağlanır. Bu evler, hem mahremiyeti koruyan hem de geniş yaşam alanları sunan yapılardır" dedi.

Konaklardaki geniş mekan anlayışının, aile içi saygı ve edebi korumaya yardımcı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Abdullah Erdem Taş, "Dar ve sıkışık evlerde aile fertleri iç içe yaşadıkları için hürmet ve saygılarını göstermek zorlaşır. Ancak bu yapılarda herkesin kendine ait bir yaşam alanı olması, hem huzuru hem de aile içi saygıyı güçlendirir" ifadelerini kullandı.

Modern hayatın insan ilişkilerini olumsuz etkilediğine de değinen Taş, "Modern yaşam insanları yalnızlaştırıyor. İnsanlar artık komşularının derdiyle dertlenmiyor, onları görmezden geliyor. Bu durum hem toplumsal dayanışmayı hem de ruhsal sağlığı zedeliyor" dedi.

Komşuluk ilişkilerinin İslam kültüründe çok önemli bir yeri olduğunu hatırlatan Abdullah Erdem Taş, "Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, 'Cebrail (as) komşu hakkında bana o kadar tavsiyede bulundu ki komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım' buyurarak bu bağın ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamıştır. Bugün bu ilişkilerin zayıflaması Müslüman toplum açısından üzücü bir durumdur. Komşuluk ilişkilerini canlandırmak, insanın ruhunu sağaltır, toplumu daha güçlü kılar" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan binadan mucize bekledik ama acı haberler geldi
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

Sürücüler dikkat! Yarın son gün, işlem yapılmazsa ücret katlanacak
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklamalar
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

Şehri birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?
Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Aylar sonra görüntülendi
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Kız isteme merasimi, faciayla sonuçlandı
Trump'tan Pentagon'a nükleer silah testlerine başlama talimatı

Trump'tan dünyayı tedirgin eden nükleer talimatı
Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata

Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.