Osmanlı'dan kalan sokakta tıraş geleneği Afyonkarahisar'da sürdürülüyor

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Osmanlı zamanından kalma sokakta tıraş kültürü günümüzde de sürdürülüyor.

İhsaniye ilçesine bağlı Ablak köyünde düğünlerde ve bayramlarda insanlar evlerinin bahçelerinde tıraş oluyorlar. Osmanlı kültürünü andıran açık havada tıraş yönteminden insanlar oldukça memnun.

Ablak köyünde ikamet eden Ramazan Erdoğan, "Bu gelenek dedelerimizden kalma Osmanlı yöresine ait eskiden olan bir şey biz de bu kültürü devam ettirmek için yapıyoruz. Köyümüzde genelde damat olacak kişiler köy odalarında evin avlusunda, bahçede damat tıraşı oluyorlar. Bu gelenek bayramlarda da yaşlılarımız olsun, gençlerimiz olsun köy odalarında bu hizmet sağlanıyor. Kültürümüzü devam ettirmek güzel bir duygu eskiden dedelerimizin yaptığı kültürü sürdürüyoruz" dedi.

Berberlik mesleği icra eden Emrah Erdoğan ise, "Bu gelenek atalarımızdan gelen bir kültür geleneğimizi sürdürmek için yapıyoruz. Yaşlılarımızı, gençlerimizi, damatlarımızı memnun etmek için bayramlarda gidiyoruz, insanlarımız da bu kültürümüzden memnun kalıyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel