Osmaniyeli 40 Yıllık Terzi Sait Daşkın: "Bizim İşler Tadilata Döndü"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de 40 yıldır terzilik yapan Sait Daşkın, artan maliyetler nedeniyle vatandaşların takım elbise diktirmek yerine hazır giyimi tercih ettiğini, terzilikte işlerin büyük ölçüde paça, sökük ve kısaltma gibi tadilatlara dönüştüğünü belirrtti. Terzi Yalçın Asker ise meslekte çırak yetişmediğini, terziliğin giderek yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Osmaniye Rahime Hatun Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır terzilik yapan Sait Daşkın, alım gücü düşen vatandaşların eskisi gibi bayram öncesi takım elbise diktirmediğini, uygun fiyatlı olması sebebiyle hazır giyimi tercih ettiğini aktardı. Terzilerin ise paça, sökük, kısaltma ve daraltma gibi işlemlerle günü geçirdiğini vurgulayan Daşkın, şunları söyledi:

"40 yıldan beri esnafım. Bayram geliyor, hazır pantolonlar alıyorlar, boyları uzun veyahut 'dar geldi, bol geldi' bunları yaptırıyorlar. Daha eskiden biz çıraklık zamanımızda takım elbise dikerdik ama şimdi bir takımın maliyeti 5-6 bin lira. 5-6 bin lira vereceklerine millet bin liraya, iki bin liraya hazır alıyor. Terzilikte eski işler kalmadı. Şimdi biz de, millet hazır alıyor kot pantolon, keten pantolon, gömlek her neyse alıp getiriyorlar. Artık bizim işler sökükçülüğe döndü, tadilata döndü. Eskiden de böyle takım elbise diktirirlerdi, gömlek diktirirlerdi, şalvar diktirirlerdi. Böyle olduğu da bir yandan iyi. Milletin gücü yetmiyor. Şimdi 6 bin liraya bir takımı diktirip de, 6 bin liraya zaten adam altı takım alır hazır. Yani millet de haklı, biz de haklıyız. Şu anda terziliğe devam ediyoruz işte elimizden geldiği kadar işi götürmeye bakacağız."

Terzi Yalçın Asker ise "Ekseri olarak tadilat işleri oluyor. Etek, pantolon ufak tefek işler oluyor. Zaten bizim meslek biteli yıllar oldu. Çırak yetişmiyor artık. Paça kısaltma, kol kısaltma, ceketi büyük geliyor onun boyunu kısalttırıyor, işte günübirlik işler" diye konuştu.

Kaynak: ANKA