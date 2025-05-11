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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anneler Günü Dolayısıyla Osmaniye Özden Huzurevini Ziyaret Etti

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla Osmaniye Özden Huzurevini ziyaret etti. Vali Yılmaz, huzurevinde kalan kadınlara çiçek ve hediye takdim etti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla Osmaniye Özden Huzurevini ziyaret etti. Vali Yılmaz, huzurevinde kalan kadınlara çiçek ve hediye takdim etti.

Anneler Günü dolayısıyla Osmaniye Özden Huzurevini ziyaret eden Vali Yılmaz, huzurevinde kalan annelerin ellerini öperek Anneler Günü'nü kutladı. Vali Yılmaz, kadınlara çicek ve hediye verdi.

Vali Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Şefkatin, sevginin, fedakarlığın en büyük en güzelini bizlere yaşatan kahraman annelerimiz. Bugün 11 Mayıs Anneler Günü. Başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Vatan için bayrak için millet için devlet için çok büyük hizmetleri var. Bu vatan için evlatlar yetiştirdiler. Eğer dediler 'vatana düşman ayak basacaksa şehit ol' dediler. Şehit olunca da vatan sağ olsun dediler. Böyle fedakar anneler. Böyle fedakar anneler. Biz bu annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyoruz. Sağlık huzur mutluluk diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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