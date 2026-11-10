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Osmaniye Düziçi'de sanayi esnafı Atatürk'ün 88. yıl dönümünde saygı duruşunda bulundu

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Osmaniye Düziçi'de sanayi esnafı Atatürk'ün 88. yıl dönümünde saygı duruşunda bulundu
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sanayi sitesi esnafı, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde saat 09.05'te işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu. Bayrak açan ustalar, çıraklar ve vatandaşlar 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sanayi sitesi esnafı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Düziçi Sanayi Sitesi'nde saatler 09.05'i gösterdiğinde çekiç ve makine sesleri sustu. Ustalar, çıraklar ve müşteriler işlerini bırakarak iş yerlerinin önünde toplandı. Dev Türk bayrakları açan sanayi esnafı ve vatandaşlar, Atatürk'ün anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Sanayi sitesinde çarkların durduğu, ustalar ve çırakların omuz omuza Ata'sını andığı anlarda duygu dolu görüntüler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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