Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü 6 Yaralı

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE ) - Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Murat Kurum Bey Mahallesi Osmaniye Sebze Hali önünde meydana geldi. Yeni yapılan hızlı tren alt geçidinden Toprakkale yoluna çıkan otomobil ile Osmaniye yönüne seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, kendi şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre araçlarda bulunan 7 kişi, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 2' si ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
