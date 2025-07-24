Osmaniye'de Yaylalarda Gıda Denetimleri Sıklaştırıldı

Osmaniye'de Yaylalarda Gıda Denetimleri Sıklaştırıldı
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Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaz aylarında yaylalarda yaşanan nüfus artışı nedeniyle gıda denetimlerini artırdı. Yayla sezonunda gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği açıklandı.

Osmaniye'de yaz aylarında yaylalarda yaşanan ani nüfus artışına bağlı olarak gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yapılan açıklamada, kent genelindeki yayla yerleşimlerinde yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte geçici nüfus yoğunluğunun yaşandığı belirtilerek, bu durumun gıda talebinde mevsimsel bir artışa neden olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Gıda Kontrol Görevlilerince yayla sezonunda, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında; gıda üretimi yapan, satışını gerçekleştiren ve toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim ve kontroller gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimiz, yayla sezonu boyunca aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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