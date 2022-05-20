Osmaniye'de Yaşayan 68 Yaşındaki Dinç: &quot;Komşular Verirse Yiyorum Yoksa Aç Yatıyorum&quot; - Haberler

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Osmaniye'de Yaşayan 68 Yaşındaki Dinç: "Komşular Verirse Yiyorum Yoksa Aç Yatıyorum"

ANKA - Burhan Demircioğlu - Yerel
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Osmaniye’de tek başına yaşayan 68 yaşındaki Kamil Dinç, “Komşular verirse yiyorum, vermezse evde kuru ekmek yiyorum ya da öyle aç yatıyorum” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de tek başına yaşayan 68 yaşındaki Kamil Dinç, "Komşular verirse yiyorum, vermezse evde kuru ekmek yiyorum ya da öyle aç yatıyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, 68 yaşındaki Kamil Dinç tek başına, tek odalı bir evde yaşıyor. Dinç, şunları söyledi:

"Gençliğimde kazmaya, çapaya gidip çalışırdım. Onun bunun işini yapardım, öyle geçinirdim. Şimdi kocadım, çalışamıyorum. Aç susuz, kuru ekmekle günüm geçiyor. Komşular verirse yiyorum vermezse evde kuru ekmek yiyorum ya da öyle aç yatıyorum. Komşular yemek veriyor, ekmek veriyor. Kimsem yok onlarla geçiniyorum, maaşım yok."

ANKA / Burhan Demircioğlu - Yerel

Osmaniye, Yerel, Haberler

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