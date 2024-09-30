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Osmaniye'de Yaralı Atmaca Tedavi Altına Alındı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir vatandaş tarafından evinin bahçesinde yaralı halde bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi altına alındı.

Osmaniye'de bahçede yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir vatandaş evinin bahçesinde yaralı halde bulduğu atmacayı, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Düziçi İlçesi Yarbaşı Beldesinde Yusuf Okur evinin bahçesinde yaralı bir atmaca buldu. Yaralı atmacayı bir selenin içerisine koyarak su ve yiyecek verdi. Okur, yaralı atmacayı teslim etmek için Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Yaralı atmaca, bölgeye gelen ekipler tarafından teslim alınarak, tedavi ve iyileştirme için Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kuşun, sağlık durumunun takip edileceği ve doğal yaşam alanına salınacak.

Osmaniye'de Yaralı Atmaca Tedavi Altına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH - Yerel

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