Osmaniye'de Vatandaşlar, Fabrika Atıklarının İçindeki Metal Parçalarını Toplamak İçin Kendini Tehlikeye Atıyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde fabrika atıklarının döküldüğü alanda çok sayıda vatandaş, kamyonların boşalttığı atıkların içindeki metal parçalarını toplamak için birbiriyle yarışırken görüntülendi.

Toprakkale'deki organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikaların atıklarının döküldüğü alanda çok sayıda vatandaşın kendini tehlikeye atarak metal parçalarını toplamaya çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Erzin yolu üzerindeki Toprakkale Kapalı Cezaevi'ne yakın bir bölgede bulunan atık sahasında kaydedilen görüntülerde, kamyonların fabrika atıklarını bir uçurumdan aşağı döktüğü, çevrede bekleyen çok sayıda vatandaşın da atıkların içindeki metal parçalarını toplayabilmek birbiriyle yarıştığı görülüyor.

ANKA / Yerel