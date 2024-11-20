Osmaniye'de 'Umutlar Emniyet'le Yeşersin' Projesi Kapsamında Kitap Okuma Etkinliği

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Umutlar Emniyet'le Yeşersin" projesi kapsamında lise öğrencilerinin katılımıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Genç Ofis Otağı'nda düzenlenen kitap okuma etkinliği, dezavantajlı durumdaki çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerine destek olmak ve okuma alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi katıldı. Öğrencilere kitaplar protokol üyeleri tarafından hediye edildi. Ardından katılımcılar hep birlikte kitap okuma etkinliğine katılarak kitapların etkileyici dünyasında keyifli bir yolculuk yaptı.

Kitapların, çocuk ve gençlerin hem eğitimine hem de sosyal hayata adaptasyonlarına büyük katkı sağladığı belirtildi. "Umutlar Emniyet'le Yeşersin" projesinin farklı etkinliklerle devam edeceğini bildirildi. - OSMANİYE