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Osmaniye'de Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Osmaniye'de Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tıra arkadan çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de tıra arkadan çarpan otomobil takla attı : 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe-Düziçi otoyolu Yarbaşı mevkinde meydana geldi. Cemil G. idaresindeki 27 SZ 901plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen 80 ACE 867 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

Kaza sonrasında bölgeye gelen polis ekiplerinin kontrolünde trafik tek şeditten verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH - Yerel
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