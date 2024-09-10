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Osmaniye'de Telefon Aksesuarı Satıcısının Maskotu Sultan Papağanı

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Osmaniye'de telefon aksesuarı satan Murat Bölükbaşı'nın iş yerine götürdüğü sultan papağanı 'Messi', esnafın maskotu haline geldi. Messi, Bölükbaşı'nın evin çocuğu ve iş yerinde çırağı olarak her zaman yanında bulunuyor.

Osmaniye'de telefon aksesuarı satan Murat Bölükbaşı'nın iş yerine götürdüğü sultan papağanı "Messi", esnafın maskotu haline geldi.

Osmaniye çarşı merkezinde yıllardır telefon aksesuarı satışı yapan Murat Bölükbaşı'nın hayvanlara olan sevgisi küçük yaşlarda başladı. Bu zamana kadar birçok evcil hayvan besleyen Bölükbaşı 15 ay önce sahiplendiği ve "Messi" adını verdiği sultan papağanını yanından hiç ayırmıyor. Sabah birlikte iş yerine gelip, akşam iş yerini birlikte kapatıp eve gidiyorlar. Tüm gününü Bölükbaşı'nın omzunda geçiren "Messi" ise çarşı esnafı tarafından da çok seviliyor.

Messi'nin evde evin çocuğu, iş yerinde çırağı olduğunu söyleyen Murat Bölükbaşı, "Bu kızımızın ismi Messi, yaklaşık 15 aydır bende. Büyüttük evin bireyi yaptık, evimizin kızı yaptık. Beraberiz bütün gün evde evin çocuğu, iş yerinde benim çırağım, devamlı beraberiz. Eve giderken bisikletle gidiyorum omzumda gider, devamlı omzumda götürüyorum. Normalde tasması yoktu, şimdi var bir ay önce bir arkadaşımız sağ olsun, komşumuzun yüzünden hayvan korkudan kaçtı. Bulana kadar canım çıktı, buldum ondan sonra tasmasını taktım ve evin içinde ve iş yerinde tasmasız dolaşıyor. Dışarıda tasmasını takıyorum, çünkü dışarıda müdahale de çok oluyor. Araba kornasından çok korkuyor, ürküyor. Kaçıp gitmesi problem değil, açlıktan ölür diye korkuyorum. O yüzden tasmayı takıyorum kimse yanlış anlamasın hayvana eziyet kesinlikle yok, bu benim için çok kıymetlim. Benim evladım gibidir o yüzden çok seviyorum kendisini, her zaman yanımda olması istiyorum. Benim ve esnaf arkadaşlarımın maskotu oldu burada herkes elden ele dolaştırıyor. Çocuklar gelip burada fotoğraf çekiyorlar ben de bundan çok memnun oluyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Bölükbaşı osmaniye

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