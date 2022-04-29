Osmaniye'de Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybettiği Araç 10 Metre Yükseklikten Düştü

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, demir bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten düştü. Kazada biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye'deki Musa Şahin Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde yaşandı. 80 AC 520 plakalı otomobil, Devlet Bahçeli Meydanı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak Devlet Bahçeli Alt Geçidi'ne düştü. Otomobil hurdaya döndüğü kazada, sürücü ile yanındaki iki yolcu yaralandı.

Olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin desteği ile otomobilin içerisinden çıkarılan 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.