Osmaniye'de Şiddetli Yağmur Hayatı Felç Etti

Osmaniye'de Şiddetli Yağmur Hayatı Felç Etti
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Osmaniye'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirerek hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar su birikintisinde mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu hayat normale döndü.

Osmaniye'de şiddetli yağmur hayatı felç etti

OSMANİYE - Osmaniye'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağış sonrası kent merkezinde yollar göle döndü. Yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken bazı vatandaşlarda yağan yağmurda araçını yıkadı.

Ekiplerin hummalı çalışması sonucu hayat normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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