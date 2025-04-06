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Osmaniye'de Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi

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Osmaniye'de kamptan dönen öğrencileri taşıyan otobüs yoldan çıktı. 20 öğrenci şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi

OSMANİYE - Osmaniye'de kamptan dönen öğrencileri taşıyan otobüs yoldan çıktı. Otobüste bulunan 20 öğrenci şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe Köyü yolunda meydana geldi. Kamptan dönen ekibi taşıyan bir otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kaza yaptı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazadan otobüste bulunan 20 öğrenci yara almadan kurtuldu.

Kazanın meydana geldiği bölgede yol güvenliği jandarma ekiplerince sağlanırken, trafik akışı kontrollü şekilde devam ettiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN - Yerel
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