Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın

Taksim Anıtı'na çelenk bırakan DİSK'in bir çağrısı var
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı

Osmaniye'de Mazot Yüklü Tanker Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Osmaniye'de Mazot Yüklü Tanker Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde gece saatlerinde mazot yüklü bir tanker devrildi. Sürücü Aydın K. ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de mazot yüklü tanker devrildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde mazot yüklü tanker devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçe ilçesi İmamlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın K. idaresindeki 73 SV 916 plakalı mazot yüklü tanker, havanın yağışlı olması nedeniyle devrildi. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve trafik ekipleri yola akan mazot nedeniyle başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü olay yerinde sağlık ekipleri tarafından Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZİHAN TÜRK - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.