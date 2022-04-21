Osmaniye'de Market Çalışanı: "Karpuzun Tamamı 250 TL'ye Tekabül Ediyor, O Yüzden Dilim Dilim Satıyoruz" - Haberler

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Osmaniye'de Market Çalışanı: "Karpuzun Tamamı 250 TL'ye Tekabül Ediyor, O Yüzden Dilim Dilim Satıyoruz"

ANKA - Burhan Demircioğlu - Yerel
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Osmaniye’de karpuzu dilim dilim satan market çalışanı Fatma Küçükbesleme, "Kilosu 18 TL olduğu için tümünü 200 – 250 TL’ye tekabül ediyor, millet alamıyor o yüzden de dilim dilim satmak zorunda kalıyoruz" dedi.

OSMANİYE (ANKA) - BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de karpuzu dilim dilim satan market çalışanı Fatma Küçükbesleme, "Kilosu 18 TL olduğu için tümünü 200 – 250 TL'ye tekabül ediyor, millet alamıyor o yüzden de dilim dilim satmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir markette karpuz dilim dilim tezgahta satılıyor. Bütün karpuz alamayan vatandaşlar dilim karpuz alıyor.

Kilosu 18 lira olan karpuzun, bir dilimi fiyatı ise 20 TL. Çocuğuna karpuz almak için markete gelen bir vatandaş, "Eskiden olsa 1 tanesini alıyorduk 10 TL'ye, şu an bir dilimini alıyoruz 20 TL'ye. Ne diyelim AK Parti sağ olsun" dedi. 

Market çalışanı Fatma Küçükbesleme ise, "Kilosu 18 TL olduğu için tümünü 200 – 250 TL'ye  falan tekabül ediyor millet alamıyor o yüzden de dilim dilim satmak zorunda kalıyoruz" dedi.

ANKA / Burhan Demircioğlu - Yerel

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