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Osmaniye'de Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi'nde bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin özel aparatlarıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen minik kedi, sağlıklı bulundu ve sahiplendirilmek üzere koruma altına alındı.

Osmaniye'de mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

OSMANİYE - Osmaniye'de, bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesinde bulunan Kafeler Caddesi'nde bir iş yerinin havalandırma boşluğundan yavru kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, özel aparatlar kullanarak yavru kediyi mahsur kaldığı boşluktan güvenli şekilde çıkardı. Ekipler tarafından kurtarılan yavru kedi, veteriner hekim tarafından muayene edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir yaralanması bulunmadığı tespit edilen minik kedi, sahiplendirilmek üzere koruma altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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