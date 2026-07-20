Osmaniye'de Kamyon ile Otomobilin Çarpıştığı Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de iki kişinin yaralanmasına neden olan kamyon ile otomobilin kaza yaptığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Osmaniye-Toprakkale yolundaki sebze hali önünde meydana geldi. Yeni yapılan hızlı tren alt geçidinden Toprakkale yoluna çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile Osmaniye yönüne seyir halindeki kamyon ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Kaynak: ANKA