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Osmaniye'de Kahvaltılık Peynirden Metal Somun Çıktı

Osmaniye'de Kahvaltılık Peynirden Metal Somun Çıktı
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Düziçi ilçesinde yaşayan Osman Çil, marketten aldığı Ekici marka peynirin içinden metal somun çıkması üzerine firmanın sağlık kurallarını hiçe saydığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Osman Çil'in, kahvaltı yapmak için marketten aldığı Ekici marka peynirin içinden metal somun çıktı.

İddiaya göre, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde yaşayan Osman Çil kahvaltı yapmak için yerel bir marketten Ekici marka peynir aldı. Çil'in eşi kahvaltı yapmak için kabı açtığı esnada peynirin içinden metal somun çıktı. Çil, içerisinden metal somun çıkan peyniri üreten Ekici peynir firmasıyla iletişime geçti. Firma yetkilileri, hatalarını gidermek için kendilerine ürün gönderebileceklerini söyledi. Çil, firmanın sağlık kurallarını hiçe saydığını belirterek, ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Firmanın kendisine başka ürünler gönderme talebini reddettiği söyleyen Osman Çil, "Yerel marketin bir tanesinden sürekli aldığım peynirden aldık. Daha sonra eşim kahvaltı hazırlamaya çalıştığında bana seslendi. Peynirin içerisinde yabancı bir cisim olduğunu söyledi. Gelip baktığımda içerisinde metal bir civata olduğunu gördüm. Bunu çocuklarının yeme ihtimalini düşünerek üzerindeki tüketici hattını aradım. Fakat firmanın yetkilileri herhangi bir şekilde yardımcı olmak yerine farklı şekilde yaklaşmaya 'size şunu göndereyim, bunu göndereyim, işte bana gönderir misiniz' gibi söylemlerde bulundular. Ben bunun karşılığında bu benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin düşüncesiyle bunu şikayet edeceğimi ve başkasının çocuklarının veya herhangi birinin başına gelmemesi için gerekli yerlere ulaştıracağımı söyledim. Bu konuyla alakalı Sağlık ve Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmaların daha düzenli ve sık olması gerektiğine inanıyorum. Daha düzenli ve iyi bir titiz denetim olursa bu şekilde yabancı cisimlerin veya yabancı maddelerin olmayacağını düşünüyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

osmaniye Düziçi

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