Karı koca 2 saat arayla hayatını kaybetti
Kadirli ilçesinde yaşayan Kemal ve Zübeyde Kestir isimli karı koca, Kemal Kestir'in vefatının ardından yalnızca iki saat içinde Zübeyde Kestir de hayatını kaybetti. İkisi de Kadirli'de toprağa verildi.
Kadirli ilçesinde yaşayan Kemal Kestir, bugün öğlen saatlerinde yaşadığı evde hayatını kaybetti. Kemal Kestir'in vefatının ardından 2 saat sonra hastanede tedavi gören Kemal Kestir'in eşi Zübeyde Kestir de hayatını kaybetti. İki saat arayla hayatını kaybeden karı koca, Kadirli ilçesi Kestirler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı