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Osmaniye'de Filistin, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalar için duaya davet etkinliği düzenlendi

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Osmaniye İl Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında Filistin, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalar için duaya davet etkinliği düzenlendi. Etkinlikte vatandaşlar Kuran-ı Kerim tilaveti, ezgi, ilahi ve dualar ederek sloganlar attı.

Osmaniye'de Filistin, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalar için duaya davet etkinliği düzenlendi.

Osmaniye İl Müftülüğü, tarafından Cumhuriyet Meydanında Filistin, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalar için duaya davet etkinliği düzenlendi. Etkinlikte geçtiğimiz günlerde İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin, Doğu Türkistan ve mazlum diğer coğrafyalarda yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla toplanan vatandaşlar Kuran-ı Kerim tilaveti, ezgi, ilahi ve dualar ederek sloganlar attı.

Etkinlikte konuşan Osmaniye İl Müftü vekili Mehmet Güneş, "Osmaniye'nin gür sesini bu meydandan inşallah tüm dünyaya duyuracağız. Bu necip milletimiz tarih boyunca hep mazlumların mağdurların yanında yer almış ve onların sesi olmuştur. Bizde bu gün Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Arakanda dünyanın hangi köşesinde bir mazlum varsa bir mağdur varsa onun sesi olacağız. Onun için Cenab-ı Rabbim hepinizden razı olsun öyle bir haykıralım ki buradan sesimizi bütün dünya duysun" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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