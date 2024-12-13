Tartıştığı eşini boğarak öldürüp polise teslim oldu
Osmaniye'de 5 çocuklu çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonucunda eşini boğarak öldüren şahıs, olayın ardından polise teslim oldu.
Kan donduran olay Osmaniye'de meydana geldi. Tartıştığı eşini boğarak öldüren şahıs polise teslim oldu.
KENDİNİ İHBAR ETTİ
Olay, Osmaniye Mevlana mahallesinde meydana geldi. 5 çocuklu çift arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüdü. Eşini boğarak öldüren koca, olayın ardından polisi arayarak teslim oldu. Eve gelen 112 sağlık ekipleri 5 çocuk annesininyaşamını yitirdiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Kadının cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini öldüren koca gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.