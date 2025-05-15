Osmaniye'de Engelli Bireyler İçin Festival Düzenlendi

Osmaniye'de Engelli Bireyler İçin Festival Düzenlendi
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Osmaniye'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen festivalde engelli bireyler müzik eşliğinde eğlenirken, onlara çeşitli ikramlar sunuldu. Festival, sosyal destek ve farkındalık açısından önem taşıdı.

Osmaniye'de engelli bireyler için festival düzenlendi

OSMANİYE - Osmaniye'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylere yönelik festival düzenlendi. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenme fırsatı bulan özel bireylere pamuklu şekeri dondurma, sıkma ayran gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bakım Rehabilitasyon Aile ve Danışma Merkezinde engelli festivali düzenlendi. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenip sosyalleşme fırsatı bulan engelli bireylere, kurulan stantlarda hazırlanan pamuklu şeker, dondurma gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ayrıca yine engelli bireyler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler festivale katılanların beğenisine sunuldu.

Her gün attığımız küçük bir adımın, bir bireyin hayatında nasıl büyük bir fark oluşturduğunun farkındayız diyen Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, "Her engelli bireyimizin hayat yolculuğu, bize azmin, sabrın ve umudun en güzel örneklerini sunuyor. Ailelerimiz ise bu yolculuğun en güçlü destekçileri, en büyük kahramanlarıdır. Sizlerin gösterdiği mücadele ve sevgi bizlere ilham veriyor, güç katıyor. Kurum olarak bizim en büyük hedefimi; burada hizmet verdiğimiz her bir bireyin kendini değerli, güvende ve mutlu hissetmesidir. Her gün attığımız küçük bir adımın, bir bireyin hayatında nasıl büyük bir fark oluşturacağının farkındayız. Bugün burada buluşmamıza vesile olan bu anlamlı haftanın, sadece bir farkındalık değil, bir yakınlaşma, bir dayanışma ve umut vesilesi olmasını diliyorum. "Dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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