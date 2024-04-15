Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de depremden hasar gören 134 yıllık camii restore ediliyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de depremden hasar gören 134 yıllık camii restore ediliyor

OSMANİYE - Osmaniye'de depremden hasar gören 134 yıllık Envar-ül Hamit Camii'nin aslına uygun olarak restore ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de merkezde bulunan tarihi özelliğe sahip Envar-ül Hamit Camii (Büyük Cami) müftülük misafirhanesi, toplantı salonu, şadırvan, su kuyusu, tuvalet ve şehitlik bölümü depremde hasar görmüş ve minaresi tamamen yıkılmıştı. 1890 yılında Hacı Hüseyin Efendi ve Hacı Bicik Efendi tarafından yaptırılan Milli Mücadele döneminin en önemli simgelerinden biri olan taş duvar ve çatı betondan oluşan cami aslına uygun bir şekilde restore ediliyor.

Yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 'Tarihi Enver-ül Hamit camimiz 6 Şubat depreminde büyük bir zarar gördü, duvarlarında yıkılmalar oldu, minaresinde büyük hasar oluştu. Ama şu anda yapımı devam ediyor, onarımı devam ediyor. Aslına uygun olarak camimiz inşa edilecek, güçlendirilecek ve kıymetli Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine bir an evvel sunulması için de gayretli çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Müftülük Osmaniye Cami Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

15 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! MHP Başkanlık Divanı belli oldu! Peki MHP Başkanlık Divanı'nda kimler yer aldı? 15 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Merkez Bankası neden zarar etti? 818,2 milyar TL'lik zararın nedeni belli oldu Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Nisan günün maçları nereden izlenir? DOLAR, EURO, ALTIN FİYATLARI (CANLI) | Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları! Kriptoda iflas eden doktor canına kıydı! Olay ne zaman, nerede oldu? Doktor neden intihar etti? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 15 Nisan Euro kaç lira? Tevfik Göksu'nun Başkanvekilliği neden bitti, ne oldu? Görevinden ayrıldı mı? Faiz haram mı? Faiz neden haram? Diyanet'e göre.... Halka arz takvimi | Bu hafta hangi şirket halka arz oluyor, kaç lot veriyor? Erken gebelik testi ne zaman yapılır? Gebelik testi nasıl yapılır? Kanda hamilelik ne zaman belli olur? Threads, Türkiye'de geçici mi kapanıyor? Threads hesabım neden açılmıyor?
title