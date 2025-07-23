Osmaniye'de Deprem Konutları Hızla İlerleyecek

Osmaniye'de 6 Şubat depremleri sonrası başlatılan kalıcı konut çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarını ziyaret eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Osmaniye'mizde bütün konutlarımızın yüzde yüze yakınını yıl sonunda tamamlamış olacağız" dedi.

Asrın felaketinkinden etkilenen Osmaniye'de ihya ve inşa süreciyle depremin izleri silinmeye devam ediyor. Afetzede vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşabilmeleri için çalışmalar gece gündüz sürüyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cevdetiye beldesinde yapımı hızla devam eden TOKİ afet konutları ile sosyal donatı alanlarında incelemelerde bulundu. Bölgede inşa edilen 2 bin 60 konut, 21 iş yeri, cami ve arıtma tesisi projelerinin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Cevdetiye'de devam eden deprem konutlarımızın olduğu bölgedeyiz. Gerçekten yüksek bir yerde, konumu çok güzel. Burada 2 bin 60 konutumuz olacak, 2 bin 60 konutumuz yıl sonunda inşallah tamamlanacak. Aslında daha uzun süreli ama yüklenici firmamız yılın sonunda tamamlamayı hedefliyor. 2 ticaret merkezi olacak bu ticaret merkezinde 21 dükkan bulunacak. Gerçekten az önce bir örnek dairemizi de gezdik. Hemşehrilerimizin rahat edecekleri, huzur içinde yaşayacakları konutlar standartları son derece yüksek, depreme dayanıklı, çok sağlam yapılıyor ve çok kaliteli yapılıyor. Bu konutlarımızı hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Zaten inşallah Osmaniye'mizde bütün konutlarımızı yüzde yüze yakınını yıl sonunda tamamlamış olacağız" dedi.

20 bin kişiye hitap edecek arıtma tesisi kurulacak

Bölgede konutların yanı sıra cami ve son teknolojik arıtma tesisi projesinin de bulunduğunu söyleyen Vali Yılmaz, "Konutlarımızın yanında 300 kişilik de camimiz yapılıyor. Ayrıca burada aslında çok önemli yatırımlarımızdan biri de arıtma tesisimiz son derece modern, son derece son teknolojik arıtma tesisimiz kurulacak. 20 bin kişiye hitap edecek nitelikte bütün Cevdetiye'mizin kanalizasyonlu arıtma sistemimiz arıtma kapasitesine sahip bir tesis olacak. Bu gerçekten çevremiz için, geleceğimiz için bu tesisler çok önemli. Arıtma tesisi çok önemli. Bu tesisin de faaliyete geçmesi burada gerçekten geleceğimiz açısından kıymetli. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - OSMANİYE