Osmaniye'de 'Aile Haftası Kortej Yürüyüşü' Gerçekleştirildi

Osmaniye'de 'Aile Haftası Kortej Yürüyüşü' Gerçekleştirildi
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Osmaniye'de '2025 Aile Yılı' kapsamında düzenlenen Aile Haftası Kortej Yürüyüşü, Valilik önünde gerçekleşti. Vali Erdinç Yılmaz'ın katıldığı etkinlikte 'Ailemiz Geleceğimiz' teması ön plana çıktı.

Osmaniye'de '2025 Aile Yılı' çerçevesinde düzenlenen "Aile Haftası Kortej Yürüyüşü", Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde başlayarak Valilik binası önüne kadar devam etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşüne kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte "Ailemiz Geleceğimiz" teması öne çıktı.

Aile kavramının her geçen gün daha da önem kazandığını ifade eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bugün Dünya Uluslararası Aile Günü nedeniyle çocuklarımız, hemşerilerimiz, ilimizin değerli yöneticileri hep birlikte yürüyüş gerçekleştirdik. Biliyorsunuz arkadaşlar bu sene Sayın Cumhurbaşkanımız aile yılı ilan etti. Aile yılı çerçevesinde de birçok etkinliklerimiz var. Hepimiz şunu da çok iyi biliyoruz ki aile her şeyimiz, geleceğimiz, bugünümüz, yarınımız aile Türk milletinin, Türk toplumunun temelini oluşturan temeldir. Ayakta tutan kolonlarıdır ve aile bizim için Türk milleti için çok değerli ve kutsal bir birimdir" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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