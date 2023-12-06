Osmaniye'de aç kalan kurtlar yaşam alanına indi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte aç kalan 2 kurt yaşam alanına inerek yiyecek aradı. Bir tesisin güvenlik kamerası yansıyan görüntülerde çevrede yiyecek arayan 2 kurt daha sonra gelen sesler üzerine bölgeden hızla uzaklaştı.
Osmaniye'de aç kalan kurtlar yaşam alanına indi
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte aç kalan kurtlar yaşam alanına kadar indi.
Düziçi ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte aç kalan 2 kurt yaşam alanına inerek yiyecek aradı. Bir tesisin güvenlik kamerası yansıyan görüntülerde çevrede yiyecek arayan 2 kurt daha sonra gelen sesler üzerine bölgeden hızla uzaklaştı