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Osmaneli'nde Ortaokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Osmaneli'nde Ortaokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi
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Osmaneli Cumhuriyet Ortaokulu'nda polisler tarafından ortaokul öğrencilerine trafik bilincinin artırılması amacıyla eğitim verildi. Eğitimde, güvenli internet kullanımı ve trafik kuralları gibi konular işlendi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine trafik bilincinin oluşturulması için eğitim verildi.

Osmaneli Cumhuriyet Ortaokulu'nda, "Elele verelim güvenli geleceğe" projesi kapsamında, polislik mesleğinin tanıtılması, polise olan güven duygusunun artırılması, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, okul ve okul çevresinde tanımadığı kişilere yönelik nasıl davranılması gerektiği, 112 ihbar hattının kullanımı gibi sınıfta çeşitli konular işlendi.

Öte yandan okulun bahçesinde gerçekleştirdikleri uygulama eğitimde polisler öğrencilere; karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda bilgiler verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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