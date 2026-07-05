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Kaymakam Kılıç, yangın bölgesinde incelemede bulundu

Kaymakam Kılıç, yangın bölgesinde incelemede bulundu
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçen yılki orman yangınında evleri zarar gören vatandaşların kaldığı konteyner kent ve yapımı süren kalıcı konutlar Kaymakam Abdüssamed Kılıç tarafından yerinde incelendi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar Köyü Kaşıkçı Mahallesi'nde, geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınında evleri zarar gören vatandaşların bulunduğu konteyner kent alanı ile bölgede yapımı devam eden kalıcı konutlar yerinde incelendi. Kaymakam Kılıç, konteyner kentte yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ardından yangın sonrası başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında yapımı süren konutlarda incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için sürecin yakından takip edildiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Vatandaşlarımızın yanında olmaya, çalışmaların her aşamasını yerinde takip etmeye ve ihtiyaçlara hızlı şekilde çözüm üretmeye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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