Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali'nin tahıl alımları değerlendirildi - Haberler

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Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali'nin tahıl alımları değerlendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali'nin tahıl alımları değerlendirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Eskişehir Toprak Mahsulleri Ofisi ve Bilecik Ziraat Odası Başkanlığı tarafından toptancı halinin tahıl alımlarını değerlendirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Eskişehir Toprak Mahsulleri Ofisi ve Bilecik Ziraat Odası Başkanlığı tarafından toptancı halinin tahıl alımlarını değerlendirildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Eskişehir Toprak Mahsulleri Ofisi yöneticileri ve Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen'i makamında ağırdı. Görüşmede Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali'nin tahıl alımlarını değerlendirildi. Yapılan görüşme sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Bilecik Valimiz Dr.Kemal Kızılkaya ve Milletvekilimiz Selim Yağcı'nın ilçemiz tarımına verdikleri katkılarla çiftçimizin ürünlerinin sağlıklı alıcılar tarafından değerlendirilmesi için gayret ediyoruz. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Toptancı halimizdeki alımlarda bu yıl TMO'nun da olumlu etkisi olacak. Eskişehir Bölgesi TMO yöneticilerine ve Bilecik Ziraat Odası başkanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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