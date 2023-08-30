Osmancık'ta 30 Ağustos zafer bayramı kutlandı

Osmancık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören Kaymakamlık Makamında tebriklerin kabulü ve Şehitlik ziyareti ile devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıldönümü kutlama programı Hükümet konağındaki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal marşı söylendi. Bayrakların göndere çekilmesinin ardından Askerlik Şubesi Başkan Vekili Haydar Aydın tarafından günün mana ve önemini belirtir konuşma yapıldı.

Aydın konuşmasında, "Ya İstiklal ya Ölüm" parolası ile başlayan muharebede elde edilen bu büyük zafer, Türk'ün bağrına dayanan hançerin Ulus'ça sökülmesi, özgürlük ve haysiyetimizi yok etmek isteyenlerin dize getirilmesi destanıdır." dedi.

Osmancık Kaymakam Vekili, Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Cumhuriyet Savcısı Bilal Hezer ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından tebrikler kabul edildikten sonra tören Şehitlik ziyareti ile devam etti. Şehitlik ziyaretinde tüm Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunurken, yapılan duaların ardından protokol üyeleri Şehit mezarlarına karanfil bırakarak su döktüler. - ÇORUM