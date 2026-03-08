Norveç'teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Norveç'teki ABD Oslo Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Norveç'teki ABD Oslo Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi. Oslo polisinden yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 01: 00 sıralarında yaşandığı belirtilerek, bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği aktarıldı. Patlamanın nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, "Polis büyükelçilikle diyalog halinde ve herhangi bir yaralı olduğuna dair bir rapor yok" denildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - OSLO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı