Norveç'teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Güncelleme:
Norveç'teki ABD Oslo Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamanın ardından güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor, ancak polis yaralı olmadığı belirtildi ve soruşturma başlatıldı.

Norveç'teki ABD Oslo Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Norveç'teki ABD Oslo Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi. Oslo polisinden yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 01: 00 sıralarında yaşandığı belirtilerek, bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği aktarıldı. Patlamanın nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, "Polis büyükelçilikle diyalog halinde ve herhangi bir yaralı olduğuna dair bir rapor yok" denildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - OSLO

