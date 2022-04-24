Ortaokul öğrencileri iftarda bir araya geldi

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Afyonkarahisar Şuhut Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, iftar programında bir araya geldi.

Fatih Ortaokulu Bahçesinde düzenlenen iftar programına öğretmen ve öğrenci yaklaşık 200 kişi katıldı. İftarlar açıldıktan sonra Fatih Ortaokulu Dinkültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Vahit Akkaya tarafından dua yapıldı.

Fatih Ortaokulu Öğrencisi Mustafa Karataş, "Bugün arkadaşlarım ile birlikte iftar yapıyorum okulda, heyecanlıyım. Öğretmen ve arkadaşlarımızla birlikte iftar yaptığımız için güzel bir gün" dedi.

"Çocuklarımızla oruç açmak çok güzel"

Dinkültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Vahit Akkaya, "Özellikle biz bu etkinliğe 2019 yılında başlamıştık. Daha sonradan ister istemez pandemiden dolayı ara verdik. Bu yıl da iftar etkinliğimizin ikincisini yapmayı düşündük. Bugün hep beraber mutlu bir şekilde öğrencilerimizle beraber iftarımızı açtık" diye konuştu.

Fatih Ortaokulu Müdürü Cengiz Öztürk, düzenledikleri iftar programı ile öğrenciler ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Velilerimiz ve öğrencilerimizden güzel görüntüler aldık. Böyle etkinlikler hoş oluyor. Beraber oruç açmak, çocuklarımızla beraber dua etmek çok hoş oluyor. Bu yıl öğrencilerimiz ile beraber pandeminin arkasından tekrar etmek isteği doğdu. Bu istek üzerine ikincisini yaptık" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel