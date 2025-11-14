Ortaköy'de Yedikleri Yemekten Sonra 3 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti
İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, Ortaköy'de yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Ailenin 2 çocuğu hayatını kaybederken, hastanede tedavi gören anne de vefat etti.
