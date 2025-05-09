Ortaca'da Yaya Önceliği ve Trafik Güvenliği Etkinliği Düzenlendi
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında minikler, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle birlikte yaya önceliğine dikkat çekti. Etkinlikte trafik ekipmanları tanıtılırken, motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı ve öğrencilere uygulamalı yaya geçidi eğitimi verildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında minikler, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle birlikte yaya önceliğine dikkat çekti.
Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; trafik ekipmanları (epilektör led ışık, alkolmetre, şerit metre, yaka kamerası vb.) tanıtıldı. Motosiklet sürücülerine kask dağıtımı yapıldı. Ziyaretçilere el broşürü, tişört, şapka, boyama kitabı gibi hediyeler verildi. Öğrencilerle birlikte uygulamalı yaya geçidi eğitimi gerçekleştirildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel