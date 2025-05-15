Ortaca'da Küçükbaş Hayvan Aşılama ve Kimliklendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Ortaca'da Küçükbaş Hayvan Aşılama ve Kimliklendirme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 2025 Küçükbaş Aşılama Programı çerçevesinde küçükbaş hayvanların aşılama ve kimliklendirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Hayvan Sağlığı birimi, sürü sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ekipler tarafından küçükbaş aşılama ve kimliklendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi tarafından, 2025 yılı Küçükbaş Aşılama Programı kapsamında Mergenli Mahallesi'nde bulunan küçükbaş işletmelerde; Çiçek Aşısı, PPR (Koyun Keçi Vebası) Aşısı, Brucella Aşısı uygulandı. Aynı zamanda kimliklendirme işlemleri gerçekleştirilerek hayvanlar kayıt altına alındı. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi tarafından, sürü sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkları önlemek için aşılama çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Arif Kocabıyık 24 saat geçmeden tekrar gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı

Şara'dan ulusa sesleniş! Erdoğan detayı dikkat çekti
Galatasaray efsanesi Jardel'den rekorunu kıran Osimhen paylaşımı

Galatasaray efsanesi Jardel'den maç sonu paylaşım
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşme tarihi belli oldu

Kamu işçileri için kritik tarih belli oldu
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Oğlunu öldüren babanın ifadesi 'pes' dedirtti

Oğlunu pompalı tüfekle öldüren babanın ifadesi "pes" dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.