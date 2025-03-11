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Ortaca'da Drone Destekli Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Ortaca'da Drone Destekli Trafik Denetimleri Devam Ediyor
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Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla drone teknolojisini kullanarak trafik denetimlerine devam ediyor. Emniyet yetkilileri, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliği için drone teknolojisini kullanarak trafik denetimlerini sürdürüyor.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Emniyet yetkilileri, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerek, kurallara uymayan sürücülerin uyarılması gerektiğini belirtti. Denetimlerde trafik kurallarına uyma konusunda daha duyarlı olmaları konusunda vatandaşlara çağrı yapıldı.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de aynı kararlılıkla süreceği ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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