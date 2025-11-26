Ortaca'da Ailelerle Sabah Namazı Etkinliği

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ailece sabah namazında buluşuyoruz programının bu haftaki durağı Karaburun Mahalle Camii oldu.

Ortaca İlçe Müftülüğünce düzenlenen "Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği, Karaburun Mahalle Camii'nde gerçekleştirildi. Sabahın seher vaktinde camide bir araya gelen cemaat, Kur'an tilaveti, tesbihat ve yapılan dualarla huzur dolu bir sabah yaşadı. Birlik ve beraberlik ruhu, katılımcıların coşkulu iştirakiyle caminin atmosferine yansıdı. Namazın ardından hazırlanan sıcak çorba ve taze simit ikramı, cemaate güzel bir paylaşım imkanı sundu. Sohbetler eşliğinde devam eden bu samimi buluşma, toplumdaki dayanışmanın güzel bir örneğini oluşturdu. - MUĞLA