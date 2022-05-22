Orman Yangınlarına Hatay Büyükşehir'den Müdahale - Haberler

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, iki farklı ormanlık alanda çıkan yangınlara anında müdahale etti.

İlk yangın Arsuz'un Karagöz mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Saat 11B50'de gelen ihbarı anında değerlendiren HBB İtfaiyesi, yangına ivedilikle müdahale etti.

İkinci yangın Belen Sarımazı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. 13: 25'te yangın ihbarını alan ekipler, hızla yola çıkarak yangın yerine ulaştı. Her iki yangına da Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte müdahale eden itfaiye, yangınları koordineli çalışmalar sonucu kontrol altına aldı.

Alevler söndürülüp yangınlar kontrol altına alındıktan sonra her iki bölgede de soğutma çalışmaları başladı.