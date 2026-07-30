Orman yangınının tehdit ettiği mahallede hayvanlar için halı saha güvenli alan oldu

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin ulaştığı Mutaflar Mahallesi'nde tedbir amacıyla hayvanlar tahliye edildi.

Vatandaşlar kurtarabildikleri hayvanlarını güvenli bölgelere taşıdı. Tahliye edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar mahallede bulunan halı sahada muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine alevlerin ulaştığı Mutaflar Mahallesi'nde vatandaşlar korku dolu gözlerle ekiplerin çalışmalarını izledi.

Mahalle sakinleri, ekiplerin koordinasyonunda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli alanlara götürdü. Yangından kurtarılan hayvanlar, geçici olarak mahalledeki halı sahada toplandı. Vatandaşların hayvanlarının zarar görmemesi için büyük çaba gösterdiği görülürken, ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı