Orman Sertifikasyonunun 30. Yılı Konferansı Gerçekleşti

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından "Orman Fakültesi Konferanslar Serisi" kapsamında düzenlenen "Orman Sertifikasyonunun 30.Yılı: Ne Umduk Ne Bulduk?" konferansı Orman Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yılmaz Türk ve Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin, akademisyenler ile öğrenciler katılım sağlarken, Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Durusoy konuşmacı olarak yer aldı.

Orman Sertifikasyonunu genel hatları ile alarak konferans konuşmasına başlayan İdris Durusoy, orman sertifikasyonu çeşitleri başlığı altında orman yönetim sertifikasyonu ve gözetim zinciri(ürün) sertifikasyonunu ayrıntılarıyla ele aldı.

Akreditasyon kurumlarından bahseden Durusoy, sertifikasyonu veren kurumları denetleyerek sertifika verilmesine onay veren kurumlar olduğunu açıkladı. FSC ve PEFC kuruluşları ile sertifikaları hakkında bilgiler veren Durusoy, FSC tarafından sertifikasyon verilen Kanada ve Türkiye'deki ormanlar ile dünya çapında var olan PEFC sertifikalı ormanlar ile ilgili önemli veriler paylaştı. Her iki kurumdan da sertifika alan ormanlar olduğunu dile getiren Doç. Dr. Durusoy, "Toplam verileri değerlendirdiğimizde sertifikalı ormanların, orman ürünleri ihracatçısı ülkelerde, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yığılma gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle Kanada, İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler listenin başında geliyor" ifadesinde bulundu.

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi İdris Durusoy; sertifikasyonun, tropikal bölgeler gibi alanlarda ormansızlaşmayı azaltma iddiasıyla ortaya çıktığını özetlerken, etkinlik katılımcıların soruları ve değerlendirmeleri ile zenginleşti. - DÜZCE