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Orhaneli Muhtarlar Derneği Başkanlık Seçiminde Yeni Başkan Serkan Can Oldu

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Orhaneli Muhtarlar Derneği Başkanlık seçiminde Serkan Can, rakibi İrfan Özen'e karşı 21 oy fazla alarak başkan seçildi. Yeni başkan, mahalle muhtarlarıyla istişare içerisinde olacak ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşacak.

Orhaneli Muhtarlar Derneği Başkanlık seçiminde yeni başkan Serkan Can oldu.

Tüm mahallelerden 60 muhtarın katıldığı gizli oylama ile yapılan seçimlerde 2 aday yarıştı. Serkan Can rakibi İrfan Özen'e karşı 21 oy fazla alarak Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi. Serkan Can 39 oy alırken, İrfan Özen 18 oyda kaldı 3 geçersiz oy çıktı.

Yeni görevine başlayan Serkan Can, "Tüm mahalle muhtarlarımızla istişare içerisinde olacağız. Mahallelerimizin sorunlarını, vatandaşlarımızın refahı için gerekli girişim ve çözüm odağı olmaya çalışacağız. Hizmet açışından gerekli kurumlarımızla birlikte çözümler üreteceğiz" dedi.

25 yıl mahalle muhtarlığı ve uzun dönem Muhtarlar Derneği Başkanlığı yapan Sadullah Koçan görevi Serkan Can'a teslim etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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