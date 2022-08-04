Orhan Sarıbal: "Fındıkta Karın En Az Yüzde 50 Olması Şarttır. Bu Bir Lütuf Değil Zorunluluktur"

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık üreticilerini dinleyen CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatına tepki gösterdi. Ziraat odalarının fındığın maliyetini 46 lira olarak hesapladığına dikkat çeken Sarıbal, "Tarımda maliyet artı yüzde 50 kar olmasını isteriz. Bu bir lütuf değildir, zorunluluktur. Bunun için 46 lira açıklanan maliyete yüzde 50 kar koyduğunuzda 23 lira daha ilave etmelisiniz, 69-70 lira. Fiyatın derhal bu koşullarda yenilenmesi gerekmektedir" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya geldi.

"FINDIKTA EN AZ KARIN YÜZDE ELLİ OLMASI ŞARTTIR, BİR LÜTUF DEĞİLDİR BİR ZORUNLULUKTUR"

İktidar tarafından açıklanan fındık fiyatına tepki gösteren Sarıbal, şöyle konuştu:

"Ziraat odalarının yapmış olduğu maliyet analizlerine göre, bu yılın yeni mazot fiyatları, gübre ve tarım ilaçları fiyatları, işçilik fiyatları üst üste konduğunda, 1 kg fındığın maliyetinin yaklaşık 46 TL civarında bir rakama geldiğini çok net bir şekilde ortaya koymuşlar. Her şeyi tek tek hesaplamışlar, sadece bu maliyet. Bu çiftçinin kendi işçiliği var, bir evde yaşıyor, o evin elektrik, doğalgaz ve birçok gideri var. İnsanca yaşayacak alışveriş yapacak. Biz tarımda maliyet artı en az yüzde 50 kar olmasını isteriz. Çünkü o kar bile bazı ürünlerde yetersiz kalmakta. Fındıkta en az karın yüzde elli olması şarttır, bir lütuf değildir bir zorunluluktur. Bunun için 46 lira açıklanan maliyete yüzde 50 kar koyduğunuzda 23 lira daha ilave etmelisiniz, 69-70 lira.

CHP olarak, Genel Başkanımızın açıklamış olduğu 70 TL, fiyatı çok makul, çok gerçekçi, fındıkçı aileler için olumlu bir rakamdır. Yetmediğini ben de biliyorum, 70 lira rakam yetmez ama eğer siz 50 lira, 52 lira ya da 48 liraya fiyatlar düşerse bilin ki çiftçi ciddi zarar edecektir. Fındık Türkiye'nin en önemli stratejik ürünüdür ama ne yazık ki fındığın rekoltesini başkaları belirler. Fındığın fiyatını hükümet belirler, fındığın regülasyonunu TMO kendine göre yapar, çiftçinin belirleyemediği sadece emek verdiği sadece masraf ettiği bir ürün. Ama değerli arkadaşlar üzüntülü olduğumuz şudur bütün bu alım fiyatlarında, bütün bu rekoltede ne yazık ki çok uluslu şirketlerin belirlediği rakamlardır ve bunlara iktidarda yerel işbirlikçilerde ortak olmaktadır. 52 TL fiyat fındık için yetmez, bu fiyat yoksulluk fiyatıdır. Fiyatın derhal bu koşullarda yenilenmesi gerekmektedir. Fiyatın en az 70 lira olması gerekir."

"HER ŞEYİ İŞÇİYE YAPTIRSAK BU FINDIĞI ZARARINA SATARIZ"

Fındık üretici Fuat Akpınar ise şu açıklama yaptı:

"Bu işyerinde emek var, alın teri var. Bu iktidar bize ilk sopayı gübre fiyatlarıyla vurdu, ikinci sopayı ilaç fiyatlarıyla vurdu, üçüncü sopayı da fiyat açıklayarak vurdu. Biz eğer bu tarlada emek sarf ediyorsak, maliyetleri düşürmek adına yapıyoruz. Her şeyi işçiye yaptırsak bu fındığı zararına satarız. Onun için bizim sözcümüz oldunuz, bize taraf oldunuz. Vekilimin dediği 70 lira çok makul bir fiyat. Bundan sonra iktidarımızda sizleri görürüz işçiye emekçiye bir nefes aldırırsınız."